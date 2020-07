La preocupación es total para Carlos Watson, director de Selecciones Nacionales, así como para los técnicos Manuel Gerardo Ureña y Geovanny Alfaro, ambos con basta experiencia a nivel menor con la Tricolor. Los tres analizaron el tema para La Nación y coinciden en puntos claves: el tiempo no se recuperará, puede darse una fuga de talentos, no hay forma de que el aprendizaje siga si no se entrena y se juega, estas generaciones crecerán con un vacío y se debe replantear la competencia para el 2021.