No obstante, hay factores que amenazan la solidez de los erizos. En primera instancia, no hay claridad con cuáles jugadores podrá contar el técnico Andrés Carevic, de los 12 que se habían contagiado de la covid-19 a inicios de octubre. Esto no porque sean positivos aún, sino porque hay casos de personas que duran hasta dos meses para que la prueba PCR salga negativa y Concacaf exige dos de esta manera previo a un partido.