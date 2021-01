“Posiblemente somos el equipo del presupuesto más bajo y si no es así, estamos entre los dos o tres más bajos. Igual, es un presupuesto muy bien gestionado, se incrementó un poco gracias al esfuerzo del presidente y los resultados nos avalan un poco, pero apenas llevamos cuatro fechas... Es difícil contratar, tiene un grado de complejidad alto, porque hay futbolistas que uno contempla y ni siquiera es por el tema económico que no vienen, es por no salir del Valle Central y lo que implica. No deja de ser una limitación que cada seis meses Jicaral tiene modificaciones de no menos del 50% de su planilla”, manifestó Martín.