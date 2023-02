Leonel Moreira se sinceró sobre lo que piensa de la rotación de porteros en Alajuelense

Leonel Moreira salió del camerino de visita del Estadio Ricardo Saprissa con un café en mano. El guardameta accedió a dar declaraciones en la zona mixta y se tomó su tiempo para responder todas las consultas.

Por rotación, a él le tocó jugar ese clásico que terminó 1 a 1 y en el que tuvo un buen desempeño.

Minutos antes, Andrés Carevic dijo en la rueda de prensa que el tema de los porteros lo irá evaluando.

“Están en buen nivel y lo valoraremos, es algo que no puedo responder en este momento, sino a medida que van pasando los partidos y el día de trabajo tomaremos decisiones. Si seguimos con lo que estamos haciendo, o si nos decidimos por alguien”, afirmó el técnico de Alajuelense.

Con mucha sinceridad, el propio Leonel Moreira conversó con diferentes medios de comunicación sobre el gol de Alajuelense que nació de un pase suyo, el polémico arbitraje que no gustó nada en los equipos y lo que piensa de esa rotación que existe en el marco de la Liga.

Andrés Carevic no confirma, pero no descarta que esa acción del gol de Alajuelense le sume puntos a usted. ¿Qué piensa?

Lo importante es que la Liga está ganando en trabajo, en que todos están al 100%. El profesor es el que decide. Igual pasa cuando cambia los laterales, o cuando hace otro tipo de cambios. Todos tenemos que estar dispuestos y al 100% para las acciones cuando le toque.

¿Qué puede contar de la acción del gol? ¿Era planificada?

El día anterior con Carlos Mora habíamos hablado de esa jugada, gracias al sistema que tenemos nos da la posibilidad de tener ese tipo de acciones y creo que salió a la perfección.

Es una jugada que hemos practicado y que de verdad a mí me gusta mucho, siempre tengo la mirada más adelante que de salir en corto. Gracias a Dios tengo esa virtud de poder visualizar más a fondo, pero eso ya lo habíamos hablado.

Es el trabajo que hacemos con el profesor, del sistema que tenemos. Contamos con ese tipo de opciones, que los porteros podemos fijar la mirada adelante, no solo en corto y podemos buscar ese tipo de opciones.

Esto piensa Leonel Moreira sobre rotación de porteros en Alajuelense

Carlos Mora dijo que le hizo señas, que es algo que conocen ustedes. ¿Es así?

El día anterior yo le dije, que esté pendiente porque una nos va a quedar y la vamos a hacer. En el entrenamiento la practicamos y nos salió bastante bien, pero lo importante es el día del partido, porque en el día de entrenamiento es diferente a un partido y salió bien.

A veces se habla de que a la Liga le faltan detalles. En el clásico, por un detalle les anotan. ¿Cuánto duele eso y que siga pasando?

Detalles es que no nos entre la bola, ese es un detallote: estuvimos 45 minutos en el marco de ellos y la bola no entró. Eso sí es un gran detalle, ahí no podemos ir en contra de las acciones que pasan, pero lo importante es que estamos ahí, estamos generando, estamos creando opciones para ir por la victoria a los partidos.

¿Qué le faltó a la Liga?

Que entrara. 45 minutos debajo del marco y la bola no entró; ya ahí no podemos hacer esas circunstancias que entre. Lo importante es que generamos, que queremos ir siempre para adelante para buscar el objetivo.

¿Les hizo falta suerte?

Bastante, hubo muchas opciones que no se concretaron, pero esto es fútbol. Esto no es que agarremos una varita y ya, no. El otro equipo también hizo su trabajo, estaban en su casa, hicieron lo suyo y eso vuelve más complicado el trabajo de nosotros.

¿Quedó debiendo el arbitraje?

De eso yo mejor no hablo, porque uno siempre sale trasquilado y la verdad que ya a los que les compete hablar de ese tipo de acciones o del tipo de trabajo del árbitro son los superiores de ellos.

¿Cómo vivió esos últimos minutos?

Todo el mundo vio el partido, ya no se puede decir más. De las acciones que se dieron hubo muchas en contra y a favor que no tenían que ser, pero también son seres humanos y hay que respetar también la decisión que ellos tomen.

En una entrevista que le habían hecho a Keylor Navas cuando estaba rotando con Gianluigi Donnarumma en el PSG y decía que mentalmente es complicado porque no saben con qué se puede enfrentar. ¿En Alajuelense ustedes saben qué partidos van a jugar o se los dicen el viernes, el jueves, y cómo se preparan mentalmente?

Es complicado, es bastante difícil. Es bastante difícil, porque uno como portero siempre tiene que estar trabajando de la mejor manera para ver cuál es el rival que vamos a enfrentar, qué acciones puede tomar uno. En qué cosas puede trabajar uno durante la semana, pero es una decisión que tiene el entrenador.

Uno como jugador tiene que acatarla y esperar. Si en el momento le toca a uno, uno tiene que estar preparado. Al menos yo siempre trabajo como si fuera a jugar todos los partidos y siempre gracias a Dios he estado a la espera de que el profesor tome la decisión. Siempre tengo que trabajar y rendir al 100%.

¿Cuesta esa parte?

Eso lo tiene a uno con más ganas de saber si vamos a jugar o no, pero el entrenador tiene su criterio y uno como jugador tiene que respetarlo, nada más. En el momento te toca y tenés que hacer el trabajo e independientemente del que juegue, creo que hemos hecho las cosas de la mejor manera.

A veces podría decirse que es una falta de decisión e inseguridad. ¿Cómo lo ve usted?

No, no. Yo veo que él tiene su decisión, él sabrá hasta cuándo lo va a hacer, pero uno la respeta y cuando a uno le toque, yo voy a jugar al 100%.

¿Es algo que podría darse toda la temporada?

Es decisión de él.

¿Pero usted lo ve sano?

Diay... A uno como portero no le gusta, porque siempre uno siente esa inestabilidad, pero uno siempre tiene que estar listo, porque pasa que un lateral puede jugar hoy, pero en otro partido no puede jugar. Es la misma situación.

Es un puesto que el entrenador tiene esa decisión de decir vas a jugar o no vas a jugar hasta que él elija, va a seguir jugando este o va a jugar el otro. Y uno siempre tiene que trabajar de la mejor manera, siempre.

¿Qué tan complejo es que realmente pueda jugar cualquiera?

Estamos en la Liga y acá están los mejores, trabajar para ser los mejores y si hoy tuve la oportunidad yo y en el otro partido no la tengo, yo tengo que dar el doble para si en el próximo partido me toca, estar ahí.

Nosotros tenemos que entregarnos al máximo por la Liga para cuando le toque a uno estar al 100%, con mentalidad positiva para hacer las cosas bien por el grupo, por el bienestar del grupo, no por el bienestar de Leo Moreira o del otro portero, o del tercero, o de cualquiera que pongan.

Uno siempre tiene que trabajar por el bienestar del equipo y los objetivos que tenemos como equipo.

¿Es tan difícil Kendall Waston en el juego aéreo?

Todos sabemos de las capacidades que tiene, pero nosotros también tenemos jugadores determinantes, que en su momento tomaron el rol de marcarlo y lo hicieron a la perfección.

