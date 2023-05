Leonas de Alajuelense y Pococí se juegan un partido crucial

Alajuelense y el Municipal Pococí quieren el boleto a la final del Apertura 2023 del fútbol femenino. Eso se resolverá este viernes 26 de mayo, a partir de las 6 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

La serie está empatada 0 a 0 y los dos equipos sueñan en grande.

Este ha sido el torneo perfecto de Pococí, en el que dio un paso que nunca había dado. Con muchachas talentosas, Jimmy Núñez no solo nutre de sangre nueva al fútbol femenino, sino que logra que esas chicas compitan.

Pococí entró por primera vez a semifinales y es un equipo que no se conforma con eso.

Las leonas de la Liga quieren hacer más grande su historia. Después de un torneo con altibajos, principalmente por las lesiones, la Liga se apoderó del liderato general en la última fecha de la fase clasificatoria.

Ahora tiene todo un reto, superar a Pococí, que siempre le ha complicado los juegos en Guápiles y en Alajuela.

“El partido en Pococí fue complicado y ahora tenemos que cerrar en casa y nuestro objetivo está claro, que es lograr la final. Sabemos que es un equipo complicadísimo, que viene a darlo todo, ellas también quieren una final, quieren estar ahí. Estamos muy concentradas y trabajando”, expresó Paula Coto.

Aparte del calor, el domingo pasado las dirigidas por Wílmer López toparon con un muro. La guardameta Dayana Pérez lo tapó todo.

Shirley Cruz añora el pase a la final para buscar otro título con Alajuelense en el cierre de su carrera futbolística. (Prensa Alajuelense)

Según Coto, la forma en la que cerraron la fase regular y ser líderes, es una extra que las impulsa.

“Se nos complicó un poco el torneo, pero lo logramos, logramos ese primer lugar y estamos muy contentas y enfocadas en lo que queremos, que es el penta. Esto es la Liga. El penta sería algo histórico y nosotras queremos seguir haciendo historia”, destacó.

Otro factor que provoca que las erizas quieran revalidar su corona por quinta ocasión es que este torneo marca el retiro de Shirley Cruz, quien luego del Mundial Femenino no jugará más.

Pero primero deben pasar a la final y ellas saben que las gradas juegan.

“Es ventaja, nosotras estamos acostumbradas a jugar viendo a la afición, a escucharlos, que nos apoyen, es un extra, una motivación para nosotras“.

¿Alajuelense o Pococí? Uno de los dos avanzará a lucha por el título y lo hará contra las vencedoras de la otra semifinal, donde Sporting tiene una ventaja de 1 a 0 sobre Saprissa FF.

Esa historia también se resolverá este viernes, pero ese juego comenzará a las 8 p. m. en el Estadio Ricardo Saprissa.

“Estamos enfocadas en nuestro partido. Ese otro partido está como muy cerrado, son dos buenos equipos, pero ahora estamos enfocadas en nosotras y en llegar a esa final y ganarla”, opinó Paula Coto.

Para ella, lidiar con una lesión en el pie no ha sido fácil, pero se considera una persona positiva ante esa situación, pues dos veces pasó por el quirófano.

“Ya regresé a las canchas, me he acoplado bien, mis compañeras me han apoyado bastante y gracias a Dios siento que lo he hecho bien, he ido agarrando ritmo y estoy contenta con lo que he progresado para estos partidos de instancias finales”, apuntó Paula Coto.