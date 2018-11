“Fue bastante difícil al principio del campeonato porque casi no tuve participación, pero siempre he sido un líder positivo, trato de ser ejemplar y cuando no me tocó jugar, traté siempre de entrenar y apoyar a los compañeros. Mi consigna es que aquel que trabaja, en cualquier momento el de arriba lo ayuda y gracias a Dios me tocó jugar la final de la Liga Concacaf, los partido decisivos”, manifestó González.