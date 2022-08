Le sorprenderá cómo era Cartaginés la última vez que acogió en el Fello Meza un juego de Concacaf

Este jueves 25 de agosto del 2022 no será un día cualquiera para los aficionados del Cartaginés y quienes asistan al estadio José Rafael “Fello” Meza presenciarán algo que no ocurría desde hace 25 años. Hasta cuesta creerlo, pero es la reali los brumosos tienen más de dos décadas de no disputar un duelo de Concacaf en su casa y será ante el Real España de Honduras (4 p. m.), cuando se acabe esta larga espera para ellos.

Géiner Segura intenta no repetir con Cartaginés la historia que le robó la felicidad hace seis años

Tanto tiempo ha pasado y tanto ha cambiado el club desde ese último choque internacional en el Fello (Tauro de Panamá, en 1997), que el entrenador actual blanquiazul, Géiner Segura, en aquel momento era apenas un juvenil de 22 años que daba sus primeros pasos en el fútbol y casualmente era jugador del conjunto de la Vieja Metrópoli.

Géiner Segura, el timonel que sacó campeones a los centenarios luego de 81 años de espera, actuó en aquel enfrentamiento ante los campeones panameños, que terminó con goleada 5 a 0 a favor de los locales, por el Torneo de Campeones y Subcampeones de la Concacaf. Es más, según los datos del periodista y estadígrafo Gerardo Coto Cover, Segura fue titular ese día en el plantel que dirigía Juan Luis Hernández Fuertes.

Ese sábado 3 de mayo de 1997 los brumosos hicieron lo que quisieron en su cancha, con tres goleadores emblemáticos como figuras. Heriberto Quirós y Jewison Bennett consiguieron un doblete cada uno y Norman Pin Gómez selló la fiesta. Cuánto no daría Géiner por presenciar un resultado similar ante los catrachos este jueves, tomando en cuenta que están abajo 2 a 0 en la serie de octavos de final de la Liga Concacaf y les urge remontar.

Cartaginés participó en la Liga de Campeones y Subcampeones de la Concacaf en 1997 y entre sus figuras estaba Géiner Segura (segundo abajo de izquierda a derecha), quien hoy en día es el técnico y fue quien sacó campeones a los brumosos. (Cartaginés, archivo.)

En ese equipo del 97 aún estaba Rafael Palma como presidente y quedaban protagonistas del histórico título del Cartaginés en la Concacaf en 1995: Marco Tulio Hidalgo, Chimmy Quirós y Pin Gómez. De igual manera, emergía un Jewison intratable, quien incluso a inicios de 1998 revolucionó el mercado tico al irse vendido al Comunicaciones de Guatemala por ¢49,6 millones (mucho dinero para esa época).

Del lado del Tauro destacaba Gustavo Largacha, quien un año después jugó con Alajuelense, según detalló Coto Cover. La vuelta la ganó Cartaginés 4 a 2 en el Rommel Fernández, el 11 de mayo de 1997, y luego se midió a la Liga en un partido único en el Estadio Nacional, en el que también se impusieron los brumosos. Luego de esto, enfrentaron a las Chivas del Guadalajara en un único choque en “sede neutral” (estadio Jalisco en Guadalajara), en el que cayeron 1 a 0 y quedaron eliminados en el 97.

Si bien, los blanquiazules volvieron en el 2013 a un certamen organizado por Concacaf (con Javier Delgado como timonel), sus enfrentamientos en Costa Rica ante el Isidro Metapán de El Salvador y Los Angeles Galaxy de Estados Unidos fueron en la Joya de La Sabana, ya que por problemas de iluminación y otras fallas, les fue imposible usar el Fello.

La dirigencia que encabeza Leonardo Vargas no quería que esta historia se repitiera y luego de coronarse en el Clausura 2022 corrieron para hacer una inversión millonaria y tener su escenario listo para que superara las inspecciones de Concacaf y así recibir el aval para recibir a los hondureños, como mínimo.

Apelan a su fortaleza

Cartaginés dejó una muy mala imagen en la ida de los octavos de final de la Liga de Concacaf, ante el Real España de Honduras y lo pagó con una derrota 2 a 0, que incluso le salió barata en el Morazán, de San Pedro Sula.

En Cartaginés se descartan cambios radicales en semana crucial

Pese a esto, los brumosos quedaron con vida y ahora apelan a que en su estadio y con su gente puedan revertir el duelo y así no terminar de forma precipitada su aventura en el torneo del área. Los jugadores recalcan que en el semestre anterior apenas perdieron un compromiso en el Fello, lo que habla de su fortaleza en casa.

“Estamos enfocados en la Concacaf, tenemos que revertir esa desventaja y consideramos que lo podemos lograr en el Fello Meza. Va a ser un partido duro, pero lo vamos a manejar bien, tengo la fe de que lo vamos a sacar y pienso así porque en nuestro estadio y con nuestra gente somos muy fuertes”, comentó Víctor Murillo.

En este certamen el gol de visitante es criterio de desempate y por ende, los blanquiazules también deben cuidarse de no recibir más daño. La buena noticia para los centenarios es que tienen plantel completo, no reportan bajas por lesión y los sancionados en el torneo nacional Marcel Hernández y Ronaldo Araya están habilitados en Concacaf.

Cartaginés solo ha disputado dos partidos como local en el Torneo de Apertura 2022 y pese al respaldo de su afición, perdió en ambos (Grecia y Puntarenas FC). (Jose Cordero)

Pese a la hora del juego (4 p. m.) en la Vieja Metrópoli registran casi un 40% de los boletos vendidos y esperan contar con buena presencia de sus fanáticos.

Detalles del juego de 1997:

- Cartaginés 5 - 0 Tauro

Titulares del Cartaginés: Miguel Segura, Evaristo Contreras, Marco Tulio Hidalgo, Enrique Smith, Maximilien Peynado, Cristian Mena, Hárold López, Géiner Segura, Jewison Bennett, Norman Gómez y Heriberto Quirós. DT. Juan Luis Hernández Fuertes.

Ingresaron de cambio: Fránder Segura, José Luis Azofeifa y Miguel Davis.

Descripción de los goles: 1-0 (4′): Heriberto Quirós, mediante remate de larga distancia, desviado por Poyatos. 2-0 (56′): Jéwisson Bénnett de cabeza. 3-0 (66′): Bénnett, de penal, por falta a Norman Gómez. 4-0 (79′): Gómez aprovecha una indecisión de la defensa canalera. 5-0 (81′): Quirós de nuevo, al rematar de derecha centro de Fránder Segura.

Arbitros: Neftalí Recinos (El Salvador), central; Vinicio Brenes y Erick Mora (costarricenses), líneas.

Estadio: José Rafael Fello Meza, 8 p.m.

Motivo: Torneo de Campeones y Subcampeones de la Concacaf.