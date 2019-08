Me resulta muy satisfactorio ver a varias mujeres que han logrado triunfar en el deporte y que se han puesto en evidencia en estos últimos meses, a la luz de competencias importantes a nivel mundial. Al mismo tiempo esto me conmueve, por haberlo vivido muy de cerca durante las políticas que promovimos en mi gobierno a favor del deporte. Me consta que para las mujeres es mucho más difícil avanzar en sus propias disciplinas que para los hombres, generalmente encuentran más obstáculos.