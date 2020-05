“Claro, por supuesto, sí, claro. Es una de las cosas que siempre he querido hacer y no he podido, o no me han dejado, como lo quiera usted ver, pero ahí está. En algún momento, a veces es cuestión de tener un poco de suerte, de que llegue el entrenador indicado, al que no le importen muchísimas cosas, que valore al jugador y que valore que puede cambiar, que le den la oportunidad de demostrar, porque muchos todavía me encajonan en una parte de mí, o no me conocen después del minuto 90”, reseñó.