“No estoy satisfecho porque no juegan, quiero que revienten, que sean titulares en sus equipos y que se consoliden. Sin embargo, Carmelita no les daba exposición en Liga de Ascenso, la Academia está creada para producir jugadores, es la línea que seguimos. No podemos dejar al futbolista ahí, porque no hay mucho que ofrecerle acá... Si se analiza, si no es de Carmelita, no sale casi nadie con este perfil. Vamos a la vanguardia en estos casos, los demás están pegados con jugadores maduros", agregó el dirigente.