“Creo que Bryan ha venido a hacer un buen aporte al equipo, para nadie es un secreto que es un jugador referente dentro del plantel, lo ha venido haciendo bien y salió expulsado. No es una persona agresiva, no es una persona que va a ir a hacerle daño a un jugador, pero yo creo que somos un equipo amplio y al que el profe elija para ganar el compromiso tiene todo el apoyo tanto de los que estamos en el terreno de juego, como de Bryan y de los otros que no van a estar”, manifestó el defensor panameño Adolfo Machado.