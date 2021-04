“En todos los torneos en los que he estado, este ha sido el más reñido. Hasta la fecha todavía el primer lugar no está definido, cada equipo depende de sí mismo, ha sido un torneo muy duro. Incluso los primeros cuatro lugares aún no están clasificados, estamos a la espera, pero vamos a ir a buscar esa clasificación y sellar el boleto sí o sí, cueste lo que cueste”, expresó la mediocampista manuda Viviana Chinchilla.