Las lágrimas de Rodolfo Villalobos

El presidente de la Federación Costarricense de Fútbol se quebró ante todo su personal en un desayuno que se organizó para los colaboradores del máximo ente del fútbol tico el pasado 15 de setiembre, en conmemoración de los 201 años de vida independiente en el país.

Rodolfo Villalobos dejó ver su lado más vulnerable, las lágrimas brotaron mientras al mismo tiempo ofrecía disculpas al personal “por si en algún momento sentían que alguien los había tratado mal”.

Quienes trabajan con el manadamás del fútbol tico, y quienes lo hicieron en el pasado, lo describen como una persona que tiene picos altos en su carácter.

En su mensaje mencionó estar estresado, posiblemente por todo lo que fue la organización del pasado Mundial Femenino Sub-20 y, aunque a él no le guste admitirlo en público, la contienda electoral para elegir al fiscal titular y al fiscal financiero de la Federación, no fue fácil. Al final, su candidato, William Sequeira, se retiró de la contienda a pocas horas de la votación; verse derrotado en la asamblea no era una alternativa.

Según algunas fuentes consultadas, el presidente le hizo ver al personal que se nombraría una comisión para que se valore la posibilidad de realizar aumentos salariales. Aunque dejó claro que no podía prometer nada, lo intentarán de acuerdo al presupuesto.

También hizo un ‘mea culpa’ si alguno siente que no se valora su trabajo. Hizo ver que es importante hacerle ver a los trabajadores que el aporte de cada uno es vital para que la Fedefútbol salga adelante.

Rodolfo Villalobos, sorpresivamente, dejó ver su lado más humano con el personal de la Fedefútbol. FOTO: (Mayela Lopez)

Hace un par de semanas, en conversación con la prensa, Villalobos resaltó el trabajo de quienes hicieron posible que todo saliera bien durante el mundial femenino que se disputó en el país y en el que España logró el título.

“El trabajo realizado por todos fue enorme y quiero resaltar eso, desde los voluntarios hasta quienes recibieron una remuneración y quienes son trabajadores directos en la Fedefútbol, todo salió bien gracias a ellos”, dijo Villalobos.

La máxima cabeza federativa no vive momentos fáciles, en lo deportivo está la coordinación de lo que será la logística del Mundial en Qatar y a nivel político camina por un piso que se mueve en cada paso.

Rodolfo Villalobos recibe tres ‘golpes’ que reflejan su desbalance político

Perdió a Sequeira, fiscal que tenía poco más de una década en el cargo y que también era muy cercano, incluso consejero en algunas decisiones legales.

El no tener el sartén por el mango en el plano dirigencial, también lo lleva a tomar decisiones a la hora de designar quién será el delegado de la Fedefútbol en la justa mundialista. ¿Será Orlando Moreira? ¿Cambiará de opinión luego del revés en la elección de los fiscales y será otra persona la elegida?

