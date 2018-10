“Al principio uno es joven y es claro que debe adquirir experiencia ir ganando minutos y precisamente esa oportunidad me la dio Guadalupe, lo cual fue muy bonito para mí. Aquí me quedan seis partidos, donde esperamos hacer todo lo posible por dejar al equipo en la parte de la tabla más alta posible y luego analizaremos mi futuro, pero es claro que me gustaría volver (a Herediano)”, dijo Ramírez.