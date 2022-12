Las historias de los seleccionados costarricenses que han enfrentado a Lionel Messi

“Yo lo agarré y vi que no podía, entonces decidí casi que subirme encima de él pero tampoco y ya lo último fue mandarle una patada, pero menos. Eso fue impresionante”.

Así recordó Pedro Leal, lateral izquierdo tico, la vez que tuvo al frente a Lionel Messi, en la Copa América 2011.

Ahora que el argentino tiene la oportunidad de ser monarca del orbe, si la albiceleste le gana a Francia en la final que se disputará el próximo domingo a las 9 a. m., varios futbolistas nacionales que tuvieron el chance de tenerlo frente a frente contaron su experiencia.

Leal explicó que en aquel partido a él le tocó lidiar con Lionel, ya que Messi jugaba como extremo por la banda derecha.

Según recordó el hoy futbolista de Guanacasteca, en esa ocasión Ricardo LaVolpe era el técnico patrio, y pese a que nunca ordenó que se dieran marcas personalizadas sí pidió que se trabajara de forma escalonada cuando los argentinos atacaran por las bandas.

“Ricardo desde un principio trabajaba sin mencionar nombres del equipo rival, la mayoría de partidos los preparábamos contra el esquema de ellos y no contra nombres. Él me decía que me tocaba el media punta por afuera y era Messi, recuerdo que el partido lo trabajamos mucho para hacer un doble marca y que el extremo no nos ganara por afuera y el central hiciera una cobertura defensiva”, dijo.

En ese mismo partido hay una anécdota con Óscar Duarte, ya que el zaguero le cometió una falta a Lionel. Cuando el argentino se repuso del impacto le mencionó, según Pedro: ‘Está muy joven para ser tan mala leche’.

Un futbolista que también estuvo en ese partido fue Diego Madrigal.

“Tuve la dicha de competir contra él y es algo impresionante ver su cambio de ritmo, velocidad, dominio. La indicación para ese partido era que hiciéramos un buen bloque y salir a la contra; siento que lo hicimos bien pero ellos nos meten el gol cerrando el primer tiempo”, revivió sobre aquel juego que terminaría 3 a 0, con dos goles del Kun Agüero (45′ y 52′) y otro de Di María (63′).

En España, cuando Navas militó en el Real Madrid o el Levante y Messi en el Barcelona también tuvieron sus duelos. Igual en Liga de Campeones de Europa, Keylor enfrentó con el PSG a los culés.

El saldo ante el argentino para el Halcón es de tres victorias, tres derrotas y tres igualdades, demostrando que el nacional ha tenido un bonito enfrentamiento con quien hoy es su compañero en el París Saint Germain.

También Celso Borges, Joel Campbell y Óscar Duarte enfrentaron a Lionel a nivel de club, pero ninguno con el éxito que sí consiguió Keylor. De hecho de Navas se recuerda un penal que le detuvo siendo arquero del PSG y Navas atacante del Barcelona.