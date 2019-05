Por ejemplo, la vez que se le consultó por qué habían jugadores que no se acoplaban a su idea, manifestó: “Voy a dar un ejemplo: Usted decide hacer dieta, pero normalmente come muchas grasas y mucha fritura. Le dicen que no vuelva a comer ese tipo de comida, pues tiene que variar para comer saludable. ¿Cuánto tiempo le lleva a adaptarse? Toma su tiempo. Entonces estoy tratando de cambiar un poco eso".