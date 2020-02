“Cuando nos separamos, él (el papá) le dijo que no podía ayudarle a entrenar, le dijo que si no se iba con él, no lo llevaría a entrenar. Además, yo definitivamente no podía, porque en aquel momento pagaba ¢90.000 de alquiler y ganaba ¢150.000... Entonces, ¿cómo hacía? Al final decidí hablar con el entrenador y si usted me pregunta, no sé cómo hicimos, pero siguió. El papá le daba ¢10.000 por semana y con eso sacaba los pases de la semana de tres buses, eso sí, ni un fresco", confesó.