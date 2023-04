Las confesiones de Luis Paradela luego de hincar a Alajuelense

El cubano Luis Javier Paradela reconoció que anotarle a Alajuelense fue un respiro para él. Sin embargo, no fue lo único que confesó, luego del encuentro ante los rojinegros.

“Desahogo, no”, dijo Paradela sobre el sentimiento que le produjo la conquista, la segunda que marca en el presente campeonato.

“Hago mi trabajo, hago lo que me piden el técnico y los compañeros. Como lo he dicho antes, el gol es circunstancial, gracias a Dios se dio y puede ser que sí haya un poco de respiro, pero no es nada del otro mundo. Ahora el domingo viene otro juego y hay que tratar de hacerlo igual o mejor”, dijo Paradela.

Luis Javier ha tenido un torneo distinto al Apertura, donde fue figura de Saprissa y sacudió las redes en cinco ocasiones, mientras que en el presente torneo le ha costado consolidarse en la formación titular.

Se perdió los dos primeros partidos por una sanción tras ser expulsado en el Torneo de Copa. Volvió en la tercera fecha como titular y jugó solo 60 minutos. En la cuarta jornada actuó 58, en la quinta 65 y en la sexta y sétima no participó.

LEA MÁS: La premonición que le hicieron a David Guzmán se hizo realidad

En la octava jugó 74 minutos, 45 en la novena. En la décima no fue tomado en cuenta, en la onceava ingresó de cambio, actuó 45 minutos y anotó un gol. En las fechas 12, 13 y 14 no jugó, en la 15 entró de cambio y jugó 24 minutos. En la 16, contra la Liga fue estelar, hizo su segunda conquista del torneo y estuvo en la cancha durante 59 minutos.

“Me ha costado un poco tener una regularidad constante y es por las lesiones y suspensiones, pero a medida que pasen los partidos y me acople mejor, el rendimiento va ir en aumento”, confesó Paradela.

Luis Javier Paradela consideró que la unión y la mentalidad ganadora llevó a Saprissa a dejarse la victoria ante Alajuelense. (Foto Twitter de Saprissa).

Sobre el gol, por cierto, el segundo que le marca a la Liga vestido de morado, Luis Javier disfrutó el momento, pero pronto lo dejó de lado.

“La sensación de mi gol fue una euforia, algo muy bonito por ayudar al equipo a lograr los tres puntos, pero esa alegría tras anotar son solo 30 segundos o un minuto; después sigue el partido”.

Paradela tocó el tema del ADN morado que tanto se menciona y resaltó que es algo que está en el camerino.

“El ADN morado es inexplicable, cuando uno entra al camerino siente esa sensación, esa vibra. Cuando todo el equipo empieza a tirar para adelante; obvio, uno nunca puede ser menos, uno debe tirar también para adelante. Eso es el ADN morado que nunca nos damos por vencidos, siempre queremos la victoria”.

Y del triunfo, el saprissista consideró que fue un golpe importante, porque querían estar a seis puntos del segundo lugar.