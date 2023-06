Las bromas a Joel Campbell y Michael Barrantes se volvieron realidad en Alajuelense

“Conozco a Joel (Campbell) no sé si hace más de dos años, o tres, y por supuesto que siempre hemos tenido algún grado de comunicación. Eso facilitó de alguna manera la negociación”, contó el presidente de Alajuelense, Joseph Joseph.

Al consultársele cómo fue que lo conoció, no tenía tan presente el momento exacto.

“Híjole, no recuerdo la verdad a dónde fue que nos conocimos, pero por supuesto, medio en broma, le dije que cuándo se incorporaba a la Liga. En ese momento era una broma, yo sabía que él tenía sus compromisos fuera del país y listo. Ya la broma se convirtió en realidad”, respondió Joseph Joseph ante una consulta de La Nación.

Y fue él quien lideró esta negociación que acabó con el fichaje de Joel Campbell con Alajuelense por seis torneos cortos (tres años).

“Lo conocía desde hace algunos años y siempre tenemos algún grado de comunicación y ahí, después de varias conversaciones logramos llegar a un acuerdo. En realidad fue más por la relación que teníamos desde antes”.

Mientras que con Michael Barrantes, la situación es curiosa. Se jugaba la fase final del campeonato. Después del triunfo rojinegro por 3 a 0 en el Morera, el juego de vuelta lo ganó la ‘S’ por 1 a 0 en Tibás. Y con eso, había gran final.

Algunos periodistas fueron testigos de que Michael Barrantes estaba en la platea oeste y se acercó a la dirigencia rojinegra, a decirles algo.

¿Ahí se empezó a gestar la llegada del futbolista de 39 años a la Liga? “Ese día no hablamos de nada. Bueno, igual, en son de broma a veces uno puede decir cosas, pero no. Todo se dio en estos días recientes. No sé, no recuerdo bien, puede ser la semana pasada que empezamos a hablar de eso”, respondió Joseph Joseph.

