La reestructuración. A nivel de jugadores, el reacomodo comenzó por la decisión de no renovarle el contrato a Porfirio López, quien era el capitán. Jake Beckford estaba a préstamo, pero Lleida le comunicó que no se le extendería el contrato; a Allan Miranda le dijo que no entraba en los planes de Carevic, mientras que con Freddy Álvarez y José Luis Cordero firmó un finiquito.