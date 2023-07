Las ‘5′ reglas que todo fiebre del futbol tico debe conocer para el Torneo Apertura 2023

El balón vuelve a rodar en las canchas de nuestro país con el arranque del Torneo Apertura 2023 y los aficionados deben tener claro cuáles son las reglas que ajustó la UNAFUT, a pedido de los clubes de la Primera División.

Aunque algunas de las normas son conocidas, hay otras que se modificaron, como el hecho de que para el siguiente torneo el gol de visita ya no será criterio de desempate en las semifinales y la final de la segunda fase.

Luego de los juegos de este martes, Municipal Liberia vs. Herediano y Pérez Zeldón vs Puntarenas, este miércoles, Santos recibirá a Alajuelense y se podrá observar por Tigo Sports a partir de las 7 p. m., y Saprissa vs. Sporting FC a las 8 p. m. por FUTV.

El jueves se cerrará la jornada con los enfrentamientos entre San Carlos vs. Grecia a las 7:30 p. m. por Tigo Sports y Cartaginés vs. Guanacasteca a las 8 p. m. por FUTV.

A continuación, le describimos los principales cambios en la reglamentación del torneo, y la continuidad de los principales estatutos que se de deben conocer.:

1. Última jornada: Copiado!

Se jugarán 22 jornadas en la primera fase. La última jornada podrá ser programada con todos los partidos en el mismo horario por parte del Consejo Director, según la situación en la tabla de posiciones.

2. Sin gol de visita: Copiado!

En las semifinales y final de la segunda fase el gol de visita ya no será criterio de desempate, como sucedía en los anteriores torneos.

3. Con gran final: Copiado!

Se jugará una gran final en caso de que el ganador de la segunda fase sea distinto al primer lugar de la tabla general luego de 22 jornadas.

4. Un foráneo más: Copiado!

Se habilita para la temporada 2023-2024 el uso del quinto extranjero por equipo que se podrá usar sin ninguna restricción. Es decir pueden haber hasta 10 futbolistas foráneos en un partido en la siguiente temporada, cinco por cada equipo.

5. Norma Sub 21 con cambios: Copiado!

Cada equipo debe sumar 1.440 con jugadores jóvenes en la primera. Quien no lo haga perderá tres puntos. Los jugadores nacidos en 2001 aportarán un 25% de sus minutos jugados; los nacidos en 2002 sumarán un 50%; y los nacidos en 2003 en adelante sumarán un 100% de los minutos jugados.