Las 5 piedras en el camino que tendrá Saprissa para intentar ser bicampeón

En Saprissa no existe otra palabra que no sea bicampeonato, la mencionan los jugadores, el cuerpo técnico y la ratificó Juan Carlos Rojas, presidente del club, cuando expresó: “Somos campeones y vamos por el bicampeonato”.

El inconveniente para los morados es que decirlo es fácil, conseguirlo es complicado. O como dice el refrán: “Del dicho al hecho hay mucho trecho”.

Y no es que Saprissa no tenga las condiciones o la capacidad para lograr otro título seguido, pero las estadísticas en los campeonatos de nuestro país revelan que no es común un bicampeonato.

Desde el 2014 un club no repite el cetro, el último en lograrlo fue precisamente Saprissa.

¿Por qué han pasado ocho años y no hay un bicampeón en el fútbol nacional? Los técnicos José Giacone de Sporting, Víctor Abelenda de San Carlos y Henry Duarte, director deportivo de Puntarenas, así como Juan Bautista Esquivel, exjugador de Saprissa, nos dan las razones a criterio suyo para que el tiempo haya transcurrido y no se presente un club con dos cetros seguidos.

1. Los cuatro coinciden en que el fútbol nacional es competitivo (con fuerzas similares entre varios equipos). 2. Al empezar un nuevo campeonato, todos los equipos apuntan a derrotar al campeón. Los cuatro consultados dijeron que todos van por el campeón. 3. Cuando es un club grande el que campeonizó, los otros grandes harán todo lo necesario para superarlo en el certamen siguiente. 4. Si el campeón inicia el nuevo certamen un poco relajado, eso lo puede pagar muy caro, dejar puntos que al final no logra recuperar. 5. Los equipos que quedaron en el camino en el cierre del torneo, tienen más tiempo para el debido descanso y trabajo físico previo al inicio del siguiente torneo.

En Saprissa tienen el bicampeonato como gran objetivo, pero técnicos consultados sobre por qué hace oco años un club no repite el cetro consideron que: El campeonato tico es competitivo, todo el mundo apunta a bajar al que ganó y de pronto lo bajan, porque los demás se trazaron superar esa barrera. (JOHN DURAN)

“El que sale campeón en el Apertura tiene poco tiempo de descanso para volver a empezar el otro certamen. Además, los rivales se vuelven más competitivos, todos le quieren ganar al campeón en el torneo que apuntan a repetir el cetro”, aseguró José Giacone, quien cree que el fútbol de Costa Rica es muy cerrado. Para él hay seis equipos que siempre aspiran a los primeros lugares y la clasificación. “La exigencia en el balompié tico es a tope, el fútbol de Costa Rica es competitivo”, opinó Giacone.

Henry Duarte expresó un criterio similar al de Giacone y comentó: “Hay equipos que si en un torneo no logran el título, redoblan esfuerzos, se fortalecen y para el siguiente apuntan a obtener esa meta de ser campeón. Muchas veces a los que fueron campeones les cuesta, porque los demás ya lo midieron”.

Duarte añadió que si se presenta un triunfalismo, es un factor que afecta al campeón vigente, se tienden a relajar y esa relajación se paga en el arranque.

Juan Carlos Rojas: ‘Tenemos que asumir ese reto de ser los favoritos’

Víctor Abelenda, entrenador de San Carlos, señaló que por lo general de un torneo a otros, los participantes tienden a prepararse mejor.

“Si uno de los grandes queda campeón, alguno de los otros va invertir más para que eso no se repita en el siguiente torneo. También hay muchísima más calidad en todos los clubes, tanto en los grandes, como en los no tradicionales. Los clubes pequeños han evolucionado mucho y los grandes invierten para campeonizar. Imagino que esa inversión que hizo la Liga es para arrebatarle el título a Saprissa”.

Para Juan Bautista Esquivel, a veces pasa que algunos jugadores del campeón logran mayor exposición, reciben ofertas y se marchan al extranjero, situación que al menos esta vez no le sucedió a Saprissa, pues conservó la planilla y solo tuvo dos salidas de futbolistas con poca regularidad (Andy Reyes y Carlos Villegas).

“Que haya bicampeones es algo que incluso cuesta observar a nivel internacional; por ejemplo, en México es difícil ver a menudo que un equipo repita el título.

“Saprissa conserva una buena planilla, pero se topará con la Liga que posee un gran plantel y Herediano ni qué decir”, resaltó Juan Bautista.

Los saprissistas quieren el bicampeonato, pero para lograrlo, deberán ser sólidos e imponer condiciones de local y de visita, casi desde la fecha uno del campeonato.