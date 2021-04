“Cuando el campeonato se va a definir hasta el último partido se debería decir que la competencia está buena. ¿Qué es lo que quieren, que los tradicionales tengan 30 puntos o más y ya esté definido todo? Hasta el último partido se mantendrá la pelea. La irregularidad no quiere decir que usted juegue mal. Es que es diferente a que me diga que es un torneo malo a que hay una irregularidad, porque usted puede jugar bien pero no gana, usted ha sido irregular en resultados”, dijo Hernán Medford, técnico de Cartaginés.