"No tiene confianza, no tiene timming, es un jugador importante. Puede tener cualidades, pero si no tiene confianza y timming le cuento… no funciona. Por ahí es que usted me ve que le pido mucho a él, lo necesito, pero el que se tiene que ocupar más es él. Sería ideal que se ponga en forma, que se autocritique, que se autoevalúe y diga ‘no…yo tengo que rendir y tengo que dejarme de que pasé por Europa’”.