La verdadera maldición del Cartaginés es la fecha 22

En Cartaginés parecen no aprender de las lecciones que reciben, pese a lo duras y frustrantes que suelen ser para el club. Por más que repitieron una y otra vez a lo largo de todo el Torneo de Apertura 2021 que no querían llegar a la última fecha jugándose la vida y dependiendo de los demás, no hace falta ser una fanático del fútbol para saber lo que pasó.

La realidad es mucho peor de lo que imaginaban los blanquiazules, si se toma en cuenta que en la jornada 22 deben ganarle a Jicaral en el Fello Meza y esperar a que en el Colleya Fonseca Guadalupe le gane sí o sí a Santos (cuarto lugar con dos puntos más, 33 a 31, y un gol diferencia de +6 ante el -2 de los centenarios). No hay más opciones objetivas, pese a que las matemáticas dicen que un empate de los santistas puede servirle a los brumosos si triunfan por ocho goles ante los jicaraleños.

“Tratamos de cambiar la historia y lo que hicimos durante todo el torneo era para que estuviéramos en otra posición. Cartaginés debe estar entre los cuatro mejores con más solvencia y estar clasificado a estas alturas del campeonato, pero bueno... Teníamos que haber hecho las cosas para no depender de otros, pero así pasó y ahora vamos a luchar hasta el final”. Así de claro fue el técnico Géiner Segura.

¿Por qué en la Vieja Metrópoli le temen tanto al escenario en el que están?

De primera mano se pensaría que es por la combinación tan compleja que necesitan, pero este es solo un factor. El verdadero aspecto que infunde temor en este club es que son expertos en fallar en el cierre del certamen, sin importar si tienen todo a favor, todo en contra o hasta si otros le dan la “ayuda” que tanto necesitan.

El volante de Cartaginés, Ronaldo Araya, es de los puntos más altos de su equipo. Los brumosos necesitarán de él y también de un favor de Guadalupe para clasificar en el Apertura 2021. (JOHN DURAN)

Ya vamos a detallar cada una de las ocasiones en las que terminaron entre lamentos, pero de entrada el dato es demoledor: siete veces fracasaron en la jornada 22 y únicamente en una consiguieron su objetivo en los últimos 10 años (Invierno 2011, cuando se inició con formato de cuatro clasificados en torneos cortos).

Ahora sí, veamos a fondo todas las frustraciones por las que pasó Cartaginés en la última década:

- Clausura 2021: llegó a la última jornada con un punto menos que el cuarto lugar, pero perdió en Jicaral y quedó eliminado sin importar lo que ocurrió en los demás escenarios.

- Clausura 2020: es la única ocasión en la que se jugó todo en el cierre y pasó a semifinales. No podía perder en casa frente a Guadalupe y con mucho dramatismo empató 0 a 0.

- Apertura 2019: ganó de visita en Limón 2 a 0, pero le faltó un gol para pasar. Aunque cueste creerlo, terminó con los mismos 33 puntos que San Carlos e igualado también con un +3 en el gol diferencia, pero los norteños pasaron al haber conseguido más anotaciones a lo largo del certamen.

- Clausura 2019: de nuevo se quedó fuera por un gol. Si bien derrotó a Santos, 2 a 1, en el Fello Meza, empató en 34 puntos a Herediano y los florenses pasaron gracias a su gol diferencia de +7, contra el +6 brumoso.

- Verano 2017: hasta la penúltima fecha era el cuarto lugar, sin embargo, Santos le ganó en el Ebal Rodríguez 1 a 0 y lo sacó de las semifinales al sumar un punto más. Los guapileños clasificaron.

- Invierno 2016: una vez más llegó al cierre siendo el cuarto en la tabla, no obstante, cayó en el Fello Meza con el Santos, 3 a 2, y los guapileños le robaron el boleto a semifinales.

- Invierno 2015: llegó a la última fecha siendo cuarto, pero empató en casa 1 a 1 con un Alajuelense ya clasificado y se quedó fuera por un punto. Limón entró con 37 unidades.

- Verano 2012: de nuevo el cuarto lugar le pertenecía previo a la jornada 22 y aunque visitaba al penúltimo, Limón, perdió 1 a 0 y quedó fuera con un punto menos que Herediano. Los florenses entraron en el último instante y ganaron el título.

Veremos cuál es la historia en el Apertura 2021, que sin duda estará llena de dramatismo porque están involucrados los brumosos. Lo cierto es que pese a que derrotaron a Santos este miércoles en el Ebal Rodríguez y evitaron otro golpe de su verdugo, el panorama es de los más complejos que tuvieron.

Lo peor es que de los últimos 20 torneos, los blanquiazules apenas clasificaron en seis y esto habla del protagonismo que perdieron.