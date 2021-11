La tristeza de Saprissa en palabras de Carolina Venegas: ‘Hay que saber perder’

Carolina Venegas nunca se cansa de repetirlo: es una morada empedernida, vive su amor por Saprissa al máximo y por eso era visible su tristeza tras perder el título de la Liga Femenina, resultado de la derrota de este sábado 3-1 ante Alajuelense (5-2 en el global).

El torneo terminó sin la meta que se propusieron las moradas una y otra vez; sin embargo, la experimentada futbolista intentó poner rápidamente la mirada en los siguientes objetivos de su equipo y trabajar en sus deficiencias.

“Hay que levantar la cabeza, no es bonito entrar en el camerino, todas estamos tristes porque el objetivo siempre fue ser campeonas. Hace tiempo anhelábamos esto, pero la situación no es la que más nos gusta. El fútbol no se acaba acá, ahora es estudiar qué se puede hacer mejor para competir en la final y buscar el campeonato. Ya se encargarán de eso, para nosotras queda mucho fútbol. Se debe estudiar por qué pasó, en finales no se puede perder así, el margen de error es corto o nulo. A las más grandes nos toca jalar el equipo, el fútbol es así, no se acaba la vida o el mundo, queremos ser campeonas”, expresó a TD Más.

En medio de la desazón, tanto por el resultado como por la forma en que se dio, la atacante también tuvo espacio en sus palabras para reconocer la labor de las rojinegras como dignas ganadoras del cetro.

“Para nosotras es lamentable perder así, la expulsión, el marcador... pero creo que hay que tener cabeza fría, saber perder, si perdimos hoy es porque ellas fueron superiores en la cancha, veníamos con un gol en contra, creíamos que era una ventaja corta y queríamos reivindicarnos, pero todo se puso cuesta arriba”, añadió la goleadora, quien terminó como la máxima artillera del torneo con 23 anotaciones.

Pero ese premio individual ni siquiera puede maquillar el resultado obtenido ante el conjunto erizo. La delantera lo dijo muchas veces, para disfrutar del goleo quería ver a su equipo levantar la copa.

“Quisiera estar más contenta por eso, pero no lo estoy. Estoy agradecida y valoro el trabajo que se hizo durante el torneo, no puedo ser tan dura conmigo misma y mis compañeros, pero no sabe como yo quisiera porque quería que mi equipo fuera campeón”.

Así como Venegas, el técnico morado, José Rodríguez, felicitó a Alajuelense, al que describió como “digno ganador” y el equipo que hizo el “mejor torneo”.

Al mismo tiempo, el estratega analizó el trabajo de sus dirigidas y considera que pagaron muy caro los errores cometidos en la zona defensiva, con “dos goles regalados”.

“Lo intentamos, teníamos la convicción de ganar dos partidos, y no se pudo (...) Salimos por una medalla con mucho orgullo porque llegar a la final no es sencillo y se llegó”, mencionó a TD Más.