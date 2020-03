¿Qué pensó cuando apenas al minuto 3 cae el primer gol de la Liga? Núñez respondió la pregunta con sinceridad: “Bueno, le voy a decir que pensaron todos: ‘Van a salir goleados', pero no fue así. Lo que me entristece no es el gol, sino que Anyela Mesén y Yirlany Hernández no hicieron la presión como tenían que hacerla”.