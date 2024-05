La saprissista que le robó el corazón a Juan Carlos Rojas se dejó ver en el festejo de la 40

Vestida con la camisa blanca y ribetes morados del Deportivo Saprissa, Julienne Wolf disfrutó del título 40 de los saprissistas.

Sobre el césped, saludó y abrazó a conocidos, felicitó a los jugadores, aplaudió y por momentos entonaba algunas de las canciones de la Ultra morada.

Pocas veces se ve a Julienne Wolf, quien se declara saprissista envenenada, en algún juego de Saprissa. O bien, no muchos notan su presencia.

¿Quién es Julienne Wolf? Se preguntarán algunos. Ella es la confidente de Juan Carlos Rojas, presidente del Deportivo Saprissa, con quien se casó desde hace 23 años.

LEA MÁS: Juan Carlos Rojas alza la voz por Vladimir Quesada

“Desde el primer día que Juan Carlos llegó a Saprissa, lo apoyé. Yo no tenía idea de lo que era Saprissa, ni lo que significaba ser su presidente. Sabía que era grande, pero no imaginé que su rol iba a ser tan mediático”, dijo Julienne.

Juan Carlos Rojas lleva ya cerca de 14 años al frente del Saprissa y Julienne asegura que, si bien no es fácil ser la esposa del presidente, sí es una experiencia interesante. Ya está acostumbrada a que en cada salida, cuando alguien reconoce a Rojas, lo detenga para saludarlo, pedirle una foto o hablar de fútbol.

“Juan Carlos tiene una personalidad muy llevadera, lo quieren mucho y cuando lo paran para saludarlo o pedirle una foto, yo lo espero. Él tiene mucha presencia, pero yo siempre he tratado de estar a su lado o detrás de él, siempre apoyándolo”, afirmó Julienne.

Juan Carlos Rojas, presidente del Deportivo Saprissa, y Julienne Wolf, están casados desde hace 23 años. "Siempre que podemos, estamos juntos", dijo Julienne. (Foto Instagram de Juan Carlos Rojas).

Julienne y Juan Carlos tienen dos hijos, Fabián y Alissa, de 18 y 15 años, y por supuesto, en el hogar Rojas Wolf, todos son saprissistas.

“Yo siempre he sido saprissista, pero no iba mucho al estadio. En casa siempre se hablaba de Saprissa, había que ser saprissista. Estar con Juan Carlos me hizo aún más saprissista, me enamoré y ahora soy una envenenada al máximo. ¡Casi me sé todas las canciones del equipo!”, comentó la esposa del presidente tibaseño.

“July”, como decía el dorsal en la camiseta morada de Julienne Wolf, manifestó que tiene un gran cariño por todos los jugadores del equipo; por eso los abraza y los felicita por su trabajo en la cancha. Se siente orgullosa de todos, pero tiene un favorito.

“Me gustan todos, pero si tuviera que elegir un jugador favorito, creo que sería Kendall (Waston). Es mi favorito por lo que representa, su forma de ser, su carisma, sus habilidades en la cancha y por ser la ‘Torre’. Me parece que tiene una personalidad espectacular”, resaltó Julienne.

Los hijos de Juan Carlos Rojas, Fabián y Alissa, en ocasiones lo acompañan a los partidos en el Estadio Ricardo Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

Julienne Wolf también aprovechó para enviarle un mensaje a Mariano Torres, quien termina contrato con los morados en diciembre.

“Que se quede hasta cuando quiera. Si por mí fuera, que se quedara, yo feliz. Pero bueno, son decisiones que toma la junta directiva en conjunto con él. Por mí que se quede”, dijo Wolf.

Un tema que no podía quedar de lado con Julienne es qué pasaría si Fabián o Alissa le presentaran a su novia o novio y le dijeran que son liguistas.

“Bienvenidos, pero pobres de ellos, los vamos a molestar mucho. Va a ser difícil, pero bienvenidos”, dijo entre risas.