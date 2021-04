No estamos preocupados ni no preocupados. Al final es un trabajo que es de la Federación, nosotros tenemos que hacer las cosas bien acá. Sí que conforme mejor le vaya a la Federación mejor nos va a todos nosotros. Somos parte del mismo fútbol. Que la Selección Sub-23 no haya podido avanzar más hace que nuestros jugadores del mercado nacional cuesten menos. Cualquier jugador de la Liga que ha estado en el Preolímpico cuesta menos que hace un mes, porque no nos fue ahí bien.