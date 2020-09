“He sido el jugador con más asistencias en estos seis torneos que han pasado. A mí me llena de satisfacción, porque a la misma vez de las asistencias llevo no sé si 15 o16 goles, entonces me motiva, porque a pesar de que muchas veces han dicho que no estoy en mi mejor momento, que no estoy al nivel que debería estar y a pesar de todo siempre me ha gustado estar ahí arriba con las asistencias”, apuntó el catracho.