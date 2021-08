La queja de Saprissa aplica para todos: 63% de partidos se juegan con desigualdad de descanso entre los rivales

Para el clásico de este sábado, el Deportivo Saprissa llegará con 23 horas de descanso más que Alajuelense. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

En la jornada 4 del Torneo de Apertura Guanacasteca enfrentó a Grecia con 24 horas más de descanso que su rival. Los chorotegas tuvieron cuatro días (94 horas) de reposo antes de llegar a ese duelo, versus las 70 horas de los alajuelenses.

Este es tan solo un ejemplo de algo bastante común en el campeonato y que padecen todos los equipos. En ocasiones el calendario les sonríe, en otras les da la espalda.

No solo Saprissa o Alajuelense, equipos que ya han levantado la voz por esta situación, se topan con las inclemencias de un certamen diseñado para la televisión.

Para nadie es un secreto: las televisoras representan la mayor fuente de ingresos de las instituciones, sobre todo en medio de la pandemia, donde además se convierten en la única posibilidad del aficionado para ver partidos.

Pero acomodar el torneo en horarios convenientes para las transmisiones suele presentar grandes diferencias de descanso entre los rivales. A eso se le debe agregar que el 2021 es un año de eliminatoria mundialista.

De los 41 juegos entre la jornada 2 y 8, solo en 14 partidos los equipos llegaron con horas similares de descanso.

La Nación examinó las horas transcurridas entre una jornada y otra, quedando en evidencia dos cosas: los futbolistas tienen pocas horas para recuperarse y el 63% de los partidos se han jugado con disparidad de reposo (más de 12 horas) entre los contendientes.

Las diferencias se sacaron tomando como parámetro la hora aproximada en que terminaron los cotejos y el horario en la siguiente jornada.

Desde la segunda fecha y hasta la octava, la cual se disputará este fin de semana, se analizaron 41 compromisos. De esos, en 26 partidos los clubes llegaron con desigualdad de 12 horas o más en su descanso.

Cabe aclarar que en algunos casos el tiempo puede ser más o menos significativo. Podría influir más según los partidos sean más próximos; es de decir, 12 horas de diferencia en el descanso pesan sobremanera si el último partido fue hace tres. En cambio, podrían diluirse un poco si, por ejemplo, si se trata de 8 días de descanso (184 horas) de Jicaral versus 7 días (163 horas) de Santos antes de enfrentarse. Hay 21 horas, pero son varios días para cada uno.

“Físicamente, ahí los dos ya están recuperados. Sin embargo, la diferencia pudo estar en descansar la parte mental, que un equipo sí haya tenido día libre y el otro no, por ejemplo”, señala el preparador físico Daniel Vargas.

Santos y Herediano se enfrentaron en la jornada 7 con 90 horas de diferencia de descanso a favor de los rojiamarillos, quienes viajaron a Guápiles para este juego. Foto: Cortesía Santos. (Santos)

Totalmente diferente es lo que sucederá en la octava jornada entre Herediano y Cartaginés. Los brumosos tendrán 94 horas sin jugar (4 días), mientras los rojiamarillos sumarán 69 horas (tres días), ni siquiera lo recomendado para reponerse del desgaste físico, señala Vargas.

“Me atrevo a decir que más de 12 horas ya hay una diferencia tangible y visible, tanto física como mental”, expresa. Eso haciendo la salvedad de que cada caso puede variar de acuerdo a otras circunstancias, como horas de viaje y el horario del juego.

No solo es la cantidad, sino también la calidad de esas horas, añadió el preparador físico.

Dentro de los 41 partidos analizados, en 14 hubo descansos similares, con diferencias de apenas 1, 3 o siete horas entre un equipo y otro.

Curiosamente, solo en un cotejo los clubes se enfrentaron luego de tener exactamente la misma cantidad de horas sin jugar. Sucedió en la jornada cinco, cuando Alajuelense recibió a Herediano, ambos con 69 horas transcurridas desde los anteriores partidos.

Ese duelo muestra que la paridad en tiempo no implica que se diera el idóneo para la recuperación. Tan solo fue igual de negativo para ambos: ni siquiera son tres días completos y eso, señala Vargas, está lejos de ser lo recomendado para un futbolista.

“En las 72 horas apenas están terminando de recuperarse, pero cuando un equipo descansó 72 y otro 80 es casi lo mismo, están en igualdad de condiciones. Lo que sí es significativo es que a veces en menos de 72 horas los futbolistas ya están montados en un bus, y yo siempre he considerado que desde el momento en que te subís al carro para manejar, o al bus, empieza el desgaste. Son factores que influyen”, señaló Vargas, quien ha trabajado en equipos como Cartaginés y Herediano.

De acuerdo al reglamento de la Unafut, los partidos se pueden programar con diferencia mínima de 48 entre un juego y otro. No habla de si un equipo tiene más o menos descanso que el otro.

Días atrás, La Nación consultó al presidente de la Unafut, Julián Solano, sobre el diseño del calendario y las quejas desde el Saprissa. En realidad, el cuadro morado ha jugado solo dos veces en desventaja significativa de descanso, pero en ambas fue sensible la desigualdad: 20 horas ante Guadalupe y, especialmente, las 78 horas contra Herediano.

Con respecto a las diferencias, Julián Solano insistió en tres aspectos: el formato del torneo lo eligieron los presidentes de clubes y este marca el camino para acomodar las fechas; la eliminatoria mundialista hace el calendario más ajustado y los equipos deberían encontrar el equilibrio con sus televisoras.

“Si es adecuado o no, los técnicos que se quejan más deben hablarlo con los presidentes, para futuras ediciones”.

“Cada club negocia con su propia televisora, deben ver si está ayudando o no con el tema de programación. Nosotros no nos metemos en eso. Si por nosotros fuera solo haríamos sábados y domingos, ¿pero cómo se meten 28 fechas, más Selección y Concacaf?”, insistió.

Si en algún momento los partidos se jugaron casi todos al mismo tiempo, en la actualidad es inusual que coincidan y, por el contrario, se reparten varios días y en variadas horas, permitiendo que las televisoras los transmitan todos.

El formato y el poco descanso parece tener pocos o ningún simpatizante entre técnicos y jugadores. Este jueves, el técnico de la Tricolor, Luis Fernando Suárez, fue muy directo con su opinión.

Desde su visión, podría ser mejor, pero el tiempo también está en contra, tanto para los clubes como para la Selección Nacional.

“Hay modelos de campeonato que son mucho mejores, donde los entrenadores pueden estar trabajando durante una semana, y no solo recuperar y seguir jugando. No es el ideal, pero a eso nos debemos acomodar. No es lamentarnos, es pensar en un ideal pero hoy no se puede hacer diferente. Ojalá que llegue el momento en que podamos jugar cada ocho días y los entrenadores estén más tranquilos y podamos hacer microciclos en la Selección”, expresó.

Equipo por equipo

La siguiente tabla refleja en cuántos partidos cada equipo ha tenido más o menos descanso que su rival de turno (considerando al menos 12 horas de diferencia) y en cuántos partidos ha llegado en similares condiciones (diferencias menores de 12 horas).