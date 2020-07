Hoy nos toca a nosotros dar la vida por nuestra institución, lo que muchos (no todos) de los jugadores que han tenido el privilegio de llevar nuestro escudo en el pecho, no han entendido durante estos últimos años, debemos demostrarlo y practicarlo una vez más, y las que sean necesarias. Demos la vida participando en buenas decisiones como asociados, demos la vida exigiendo buenas decisiones en lo administrativo y deportivo, demos la vida encendiendo la llama del liguista ganador, demos la vida no abandonando cuando las cosas van mal.