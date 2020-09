Por su parte, San Carlos sumó su primera unidad con su nuevo técnico y si bien es cierto, no es nada despreciable, esto no soluciona las carencias que arrastran en el Torneo de Apertura 2020. Su timonel trabaja a marchas forzadas, casi no tiene tiempo para nada y debe solucionar problemas a lo interno, que también afectan a un club con un desempeño del 28% en seis apariciones.