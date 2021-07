“El torneo de liga menor es algo fundamental, al final habrá un Premundial Sub-17, un Premundial Sub-20 en un año o dos años y si no va Costa Rica ahí todos le echaremos la culpa al seleccionador, a la Federación de que Costa Rica que no ha clasificado. Sin embargo, nos olvidaremos de que México lleva un año compitiendo en liga menor, Estados Unidos lo está haciendo y que aquí todavía hemos visto que la gente puede ir a los cines, que puede hacer muchas actividades, pero el fútbol al aire libre no se está permitido”, enfatizó.