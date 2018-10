El árbitro central, Christian Rodríguez, detuvo el compromiso en el minuto 25, cuando ambos equipos igualaban 0 a 0. La gramilla del Estadio Juan Gobán no soportó las precipitaciones, sus drenajes no fueron capaces de evacuar el agua y terminó por inundarse, al punto de que la pelota no rodaba de forma natural y se frenaba ante los numerosos charcos.