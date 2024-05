La impensada opinión de Pablo Izaguirre para la final de segunda ronda entre Alajuelense y Saprissa

Pablo Izaguirre cuenta las horas para el inicio de la final entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa. Su pronóstico es que esta serie tendrá más emoción y suspenso de lo que muchos se imaginan.

Él ha sido uno de los exjugadores más críticos con Alajuelense por la falta de títulos, pero esta vez piensa que hay algo diferente, en un equipo que tiene carácter para luchar por hacerlo bien y no caerse de mente. Según su análisis, el efecto Alexandre Guimaraes tiene mucho que ver en todo eso.

Pablo Izaguirre también es del criterio que aunque Alajuelense es el equipo retador que busca forzar a Saprissa a dos partidos más en una gran final, los rojinegros deben pensar en ir paso a paso.

Su consejo es que se enfoquen de momento única y exclusivamente en el partido de este miércoles 22 de mayo a las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Contrario a lo que muchos piensan, Pablo Izaguirre no ve en este momento mayores diferencias entre Alajuelense y Saprissa. Y él mismo explica por qué lo considera así.

- Qué piensa de lo que será esta serie final entre Alajuelense y Saprissa?

- Veo a la Liga con mucha confianza, ha ido de menos a más y en este momento el equipo tiene que pensar en dos partidos, en este miércoles y en el domingo. Veo al equipo con mucha confianza y el factor Alexandre Guimaraes es importante para Liga Deportiva Alajuelense. La Liga tiene una gran oportunidad y debería aprovecharla.

- ¿Esta Liga ahora es el equipo del que se puede esperar cualquier cosa, porque el sábado jugó a algo que hasta ahora no se le había visto?

- Sí, el sábado lo que hizo fue defender mucho, muy atrás y vea que al final le salió lo que hizo. Lo que la Liga llegó a buscar le salió, teniendo a un Leonel Moreira espectacular en la tanda de penales.

Joel Campbell marcará diferencia en el clásico de este miércoles 22 de mayo, según pronostica Pablo Izaguirre. (JOHN DURAN)

- ¿Qué piensa del Saprissa?

- Hay que darle mérito, porque quedó líder general. En sus partidos ha cerrado bien y las variantes que tiene son buenas, pero al medir equipo con equipo yo no veo tanta diferencia. Saprissa tiene jugadores importantes y que marcan mucho, principalmente en el medio del campo. Alajuelense está par a par con Saprissa en ofensiva.

”Si vos comparás a Joel Campbell con Javon East, si comparás a Carlos Mora con Luis Paradela, si comparás a Ariel Rodríguez con Jonathan Moya o con Johan Venegas si está bien, no hay diferencias. Entonces, me parece que en la parte ofensiva, la Liga no está mal, el equipo está bien.

”Yo le reconozco los méritos a Saprissa, pero ellos también tienen claro que la Liga tiene unos siete u ocho jugadores de experiencia, mundialistas, que están preparados para este tipo de partidos”.

- ¿Tiene la impresión que Alexandre Guimaraes empezó a alistar a su equipo desde el día uno para este momento?

- Fue probando cosas, hizo los ajustes que él creía necesarios para el equipo y ahora ya lo tiene listo. El plan de juego para este miércoles debe ser diferente, estamos claros que no veremos a una Liga tan encerrada como en Heredia, porque es lógico que hay que hacer una propuesta ofensiva y se debe ganar el partido. A veces, aunque sea una diferencia mínima, la Liga tendría que ganar el partido.

”Después, si se dan las circunstancias como se den, no habría que perderlo. A veces cuando no se puede ganar, tampoco hay que perderlo, pero yo siento a la Liga muy confiada, con mucha motivación en lo que viene para estos dos partidos”.

- Alguna gente dice que esta Liga se parece un poco a lo que hacía Óscar Ramírez antes. ¿Usted encuentra similitudes?

- A Óscar yo no lo tuve como técnico, pero observé todo el proceso de la Liga de Óscar y es que él también ha sido un entrenador muy táctico. Lo importante con él es que tenía un grupo de jugadores que creían mucho en el trabajo y en el trabajo de él. Eso pasa con Guimaraes.

”Y es que cuando tenés a los jugadores que confían en vos, todo es más fácil. Ojo, que eso mismo aplica para Saprissa, porque los jugadores confían mucho en Vladimir Quesada, en lo que él hace, en los movimientos, en los cambios.

”Para mí es fundamental, que un técnico tenga su plan de juego y que los futbolistas crean en eso adentro del terreno de juego”.

- Joel Campbell tiene que marcar diferencia este miércoles, o la Liga más bien tiene que apostar a un juego de conjunto.

- La Liga debería apostar a un juego de conjunto, peor es lógico, a Joel le gustan estos partidos y Joel hará diferencia, igual que el caso de Celso Borges, Michael Barrantes y Carlos Mora. Me parece que son los jugadores que harán la diferencia, pero a Joel Campbell le gustan este tipo de partidos y yo espero espero un gran partido por parte de Joel este miércoles.