La Unafut como tal no puede levantar un castigo, pero con base en su criterio, Alajuelense presenta un recurso ante el Tribunal Disciplinario. Este responde que no está de acuerdo, si bien respeta la posición del Comité Director. Al tiempo, le notifica a la Liga que rechazó sus recursos, pero que viendo el caso de Barlon Sequeira y del generaleño César Elizondo (también con una sanción de dos meses), optaron por aplicar el artículo 19 del Reglamento Disciplinario, que permite reconsiderar ante situaciones especiales, en este caso por el parón del torneo, y reducir a la mitad sanciones que no sobrepasen los seis meses, tomando en cuenta los antecedentes de la persona sancionada.