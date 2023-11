La historia desconocida del primer refuerzo del Saprissa para el 2024

A las 8 p. m., Yoserth Hernández ya está acostado en su cama dispuesto para descansar. Él no tiene gusto por la fiesta, tampoco por el bullicio, además tiene un gusto especial por el trabajo de gimnasio y es consciente de que su comportamiento habla mucho de él, por lo que es cuidadoso y sobre todo disciplinado.

El futbolista que tiene todo acordado para llegar al Saprissa, a partir del próximo torneo, es descrito por su madre, Karla Loría, como una persona entregada al deporte, al punto que su profesionalismo es tan bueno que pudo recuperarse de una lesión en mes y medio, aunque le dijeron que tardaría tres meses.

De hecho su caso en el colegio fue llamativo, porque Yoserth no asistía a clases por ir a jugar fútbol; sin embargo, siempre obtuvo buenas notas en los exámenes.

“En octavo me llaman y me dicen que lo mejor era sacarlo del colegio porque él no iba a perder el año por las notas, sino por ausencias. Entonces en ese momento yo decidí que lo íbamos a apoyar por completo con el tema del fútbol”, reveló la madre del jugador.

Ante esto, Hernández, quien nació en Puntarenas, pero vivió la mayoría de su vida en San Francisco de Calle Blancos, pasó por varios planteles como Cartaginés, Alajuelense, Escazuceña, Golfito, Grecia, Limón FC y Puntarenas, entre otros.

Sin embargo, el gran impulso llegó cuando Horacio Esquivel lo llevó a Limón F.C.

LEA MÁS: Yoserth Hernández se despide de Puntarenas con Saprissa en su horizonte

“Lo llevamos a Limón y era un chiquillo delgadito y sin figura, pero con una técnica exquisita, para mí iba a ser un 10 y vea que el tiempo me dio la razón. Lo hicimos debutar en Primera División con Limón, pero cuando yo me fui como que me lo descuidaron y él no siguió allá”, expresó Horacio Esquivel, entrenador del conjunto caribeño que le dio la confianza a Hernández.

El papel de Horacio en la vida del mediocampista ha sido determinante, porque cuando el jugador pasó una de sus peores crisis, ya que consideraba que sus opciones en el fútbol se habían acabado, Esquivel apareció para llevarlo a Puntarenas F.C., plantel que sirvió como antesala para llegar a la S.

“Yoserth pasó una época muy dura, de hecho él creía que ya se le había acabado y estaba muy decepcionado, sobre todo por lo que había pasado en Limón... Pero, al final apareció esa oportunidad y decidió irse a Puntarenas”, recordó la mamá del futbolista.

El ‘10′ del PFC siempre estuvo relacionado al fútbol, porque su padre jugó a nivel semiprofesional; pero también él tiene un asesor de lujo, su primo es Carlos Zorro Hernández.

“Cuando él comenzó yo tenía poco contacto porque yo jugaba en el exterior, pero siempre he buscado aconsejar. Para mí él tiene una gran ventaja y es que jugó futsal, de esta forma el control del balón se le hace muy sencillo”, explicó el Zorro.

Aunque no llegó a jugar a primer nivel futsal, el volante sí brilló en las tradicionales ‘mejengas’.

De hecho, era común verlo en los planchés de San Francisco de Calle Blancos, donde más de una vez dejó los postes sin bombillo porque reventó el balón contra ellos.

Ahora en una edad adulta los dos, las conversaciones entre Carlos Hernández y Yoserth se han hecho muy frecuentes. Es normal que el primo menor busque al mayor después de un juego para que le explique y le dé su valoración del rendimiento que tuvo.

Con respecto a su comportamiento extra fútbol. El futbolista además de ser disciplinado, es muy cuidadoso de su condición física.

“Él se acuesta a las 8 p. m. todos los días, además no sale, no come comida chatarra. Si algo yo le admiro es esa parte”, reflexionó doña Karla Loría, la madre de Yoserth.

En el campo, el entrenador Edson Soto mencionó que aunque él solo lo tuvo en un proceso Sub-17, en la Selección Nacional, él logró notarle características muy positivas.

LEA MÁS: Kliver Gómez busca superar el dolor y honrar el último deseo de su padre

“Es muy técnico, es un jugador bastante inteligente, pero en aquella época le faltaba intensidad. Siento que le faltaba agresividad, no iba mucho a la fase defensiva, aunque con el tiempo él debió evolucionar”, pronunció.

A sus 27 años, Yoserth Hernández tiene todo listo para llegar al Saprissa a partir del 2024. Un camino que forjó con disciplina, hoy lo tiene a las puertas de vestir con la camisa del más ganador de Costa Rica.