“En la etapa de (Jorge Luis) Pinto sufría al no ser tomado en cuenta, me faltó fortaleza mental para sostenerme, con más edad yo creo que en la Liga no me decaigo... Porque imagínese uno con 22 años viene de unas Olimpiadas y no es tomado en cuenta. Yo no le reclamo nada a la Liga, pero futbolísticamente si me chocaba que no me dieran chance”, añadió.