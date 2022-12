La guardameta que supo salir de la adicción a las drogas y el alcohol es la nueva ficha de Alajuelense

“El día que olvide todo lo que las drogas causaron en mí será el día en que me condene a repetir mi mayor pesadilla”, afirmó Gabriela Valverde Tristán en un artículo que ella misma escribió en abril de 2019 en La Nación.

Con mucho orgullo, ella afirma que “soy mujer, soy futbolista, soy adicta en recuperación”.

Tiene 35 años y una experiencia valiosa en el fútbol femenino. Registra más de 16 años de carrera, pues debutó con 19 años con Sportek en el 2006.

Valverde se une a las tetracampeonas nacionales ante la salida de la guardameta María Paula Alfaro, quien irá a jugar y estudiar a una universidad en los Estados Unidos.

Gabriela Valverde actuó con Montes de Oca, Sportek, Flores, Dimas, Arenal de Coronado, Saprissa, Sporting, Coronado y ahora firmó por un año con Liga Deportiva Alajuelense.

En ese artículo que ella misma escribió hace poco más de tres años, la guardameta anotó que en el colegio las cosas se complicaron.

“Descubrí el alcohol, el cual me permitía ser más social, menos tímida. Iba a fiestas, barras libres, reuniones… Pero todo eso me encaminó hacia una parte de mí que no quisiera haber conocido nunca, porque no pasó mucho tiempo para llegar a la marihuana, cocaína, crack y éxtasis, drogas que me causaban sensaciones muy diferentes, pero que, desgraciadamente, me encantaban”.

Relató que esos efectos la atraparon, la envolvieron y considera que despertaron una enfermedad con la que nació, pero que se encontraba inactiva: la adicción.

“Y así se me esfumaron los siguientes diez años de mi vida, entre decepciones, pérdidas y soledad. De haber sabido lo que me esperaba, jamás habría tomado mi primera dosis”.

”Me extravié a mí misma, solo vivía para consumir. Me fui aislando del mundo. Me daba miedo salir de mi cuarto, me sentía perseguida, alucinaba. Hice cosas que jamás imaginé solo para conseguir un poco más de droga… Mentí, robé, huí. Me estremezco de solo acordarme de mi papá levantándome de una acera en la que estaba tirada, metiéndome al carro para llevarme de vuelta a la casa”.

Fue una lucha de ella, también de sus padres que insistían para que entrara en razón y entre todos superaran esa gran prueba.

“Su insistencia en invitarme a que fuera a grupos de ayuda, en que conversara con amistades de ellos que pasaron por algo similar, en ingresarme a un centro de rehabilitación, es lo que probablemente me salvó de terminar loca o matándome. Porque un día, cansada de sufrir, solo decidí preguntarle a mi mamá: “¿cuánto cuesta internarme y cuánto tiempo tengo que estar ahí?”.

Gabriela Valverde aseguró que en ese momento inició la segunda parte de su vida, de la que se siente orgullosa y que le sigue abriendo puertas, como este presente, en el que ahora es ficha de la Liga.

“A lo largo de todo este proceso no crean que en mi mente no estaba el fútbol. De hecho jugaba con Escazú en Primera. Con ellos estuve mientras consumía y siempre me permitieron regresar después de cada internamiento. Porque tuve que pasar por cuatro de ellos, tres de los cuales evidentemente fueron un fracaso”, relató en ese artículo salido de su puño y letra.

También anotó que en medio de uno de esos intentos fallidos de recuperación, recibió una convocatoria a la Selección Mayor.

“Hasta intenté llevar las dos cosas a la vez, pero, de nuevo, la adicción me llevó a alejarme de todo, a faltar a entrenamientos y a acabar internada. Otra vez le fallé a mis padres, a mí misma… Nuevamente estaba ahí metida, pero ahora más destrozada que nunca por lo que acababa de desperdiciar. Y me rendí. No podía hacerlo sola”.

Fue entonces que decidió hacer algo diferente: entregar el control de su vida y empezar a hacer caso.

“Lo que me decían que hiciera, lo acataba sin poner peros. Que cambiara de carrera, lo hice; que me alejara de personas; lo hice, que evitara espacios que se relacionaran con consumo, lo hice. Estaba decidida a recuperar la vida que perdí”.

”Volví a entrenar y a disfrutar jugar más que antes. No tenía grandes ambiciones, solo ser feliz, sentirme llena. El fútbol siempre me dio eso. Pero fue la vida la que se encargó de darme lo que jamás pensé”.

Cuando ella escribió su propia historia, estaba convencida de que era lo mejor. Le servía para liberarse y ver que cuando se quiere, se puede. Además, quizás su vivencia le sirva a alguien para que también salga del abismo.

“Definitivamente dejé pasar oportunidades grandes por las drogas. Siempre digo que, tal vez, si no hubiese consumido, habría llegado lejos en lo que más amo, el fútbol. Ahora solo me queda esforzarme cada día para aprovechar cada segundo, porque aunque ya muchas puertas se cerraron, mi recuperación se ha encargado de abrirme algunas nuevas”.

Después de conseguir el tetracampeonato nacional, Alexa Herrera se convirtió en la primera jugadora que refuerza a las leonas para lo que viene.

El mismo día firmó la guardameta Gabriela Valverde, pero el club lo oficializó hasta que se acabó la final de la Segunda División.

Además, La Nación dio a conocer que Sheika Scott se vestirá de rojinegra.

