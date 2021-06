“Esto es simplemente porque Dios es muy grande, porque no dejé de creerle a Él que yo podía, porque durante toda la temporada fui muy atacada y solo Él sabe lo que me costó. Esto es de mi familia, de mis amigos, del profe Román (González), es para la gente que no me ha dejado en paz, que no me ha soltado, que no me ha dejado tirar la toalla y que ahí están. Creen en mí a pesar de lo que pase afuera”, expresó Sánchez.