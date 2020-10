“Lo que nos han dicho es que los que marquen positivo en PCR, a pesar de que ya no tienen carga vírica, de que ya no están en proceso de enfermedad, no podrán jugar. Creo que eso es porque no se han actualizado los reglamentos, pero sí que estoy seguro que en la siguiente fase lo van a actualizar, porque no tiene sentido. Sin embargo, tenemos que jugar con el reglamento que hay hoy en día”, expresó el director deportivo de Alajuelense, Agustín Lleida.