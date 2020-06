Pienso que no perdimos fuerza, porque ellos no llegaron. Si vos me decís que nos crearon diez opciones de gol y nos empataron, sí, pero prácticamente tiraron dos centros atrás, en el segundo tiempo, un gol de pelota parada y un tiro de lejos de un rebote, esa es la molestia de cómo se crearon los goles que son desatenciones nuestras y de no virtud del rival. Eso es lo que nos molesta y nos molesta a todos, en nuestra casa con ese marcador.