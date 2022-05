El furioso Marcel Hernández increpando a sus compañeros refleja las dudas del Cartaginés

Si no vio el partido entre San Carlos y Cartaginés, una acción describe todo lo que pasó en el Carlos Ugalde: Marcel Hernández corrió de área a área para increpar a su compañero Daniel Chacón y de seguido, el cubano pecheó a su otro compañero José Luis Quirós en el minuto 81. La furia de Hernández es simple de explicar, los brumosos se sabotearon y se llenaron de los temores de siempre por gusto propio.

¡Indescriptible lo de Marcel! Furioso con sus mismos compañeros pic.twitter.com/jE9sslZBn3 — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) May 9, 2022

El defensor de San Carlos Yosel Piedra (izquierda) tuvo un duelo de tú a tú con el delantero de Cartaginés Marcel Hernández, en la fecha 20 del Clausura 2022. (Cartaginés)

Parece mentira que un equipo que tenía un hombre de más desde el 53′ y buscaba un gane para prácticamente sellar su clasificación, recibió el 2 a 1 luego de un saque de puerta y el 3 a 1 por un penal inocente que cometió Chacón y terminó por convertir Álvaro Saborío, en un duelo que terminó 3 a 2 a favor de los norteños.

¿A cuál Cartaginés se le puede creer, al que golea en una fecha y parece ser sólido o al que se cae estrepitosamente en la siguiente con horrores imperdonables para un equipo que dice apuntar alto? No hay una respuesta clara para esta incógnita y la culpa la tienen los blanquiazules, porque a la hora grande y cuando menos se puede fallar, sacan la versión distendida y muestran los miedos de siempre de dar el paso hacia adelante.

“Son desconcentraciones simple y sencillamente es lo que pasó, porque teníamos 10, dominamos y no puede ser que de un saque de puerta mos anoten y que después nos hagamos otro tanto. Este partido era una final, los partidos importantes como estos se juegan así, el que se equivoca pierde. Sabíamos la importancia de este partido con San Carlos, no podíamos cometer errores y tenemos que aprender a las buenas o las malas. No hay mañana, debemos reponernos de este golpe, ir a casa y sacar los tres puntos allá. Estoy enojado conmigo y con el grupo, porque no nos pueden hacer estos goles”, señalo Marcel Hernández.

Ojo que jamás se le pueden restar méritos a los Toros, quienes a diferencia de los visitantes mostraron carácter, pegaron primero por intermedio de Juan Luis Pérez en el 49′, soportaron el tanto de Marcel en el 64′ y pese a la adversidad, Rachid Chirino golpeó en esa acción inexplicable de la zaga que inició el arquero José Contreras.

Es más, pese a que también perdieron a Marcos Mena en el 85′, los dirigidos por Douglas Sequeira aguantaron el descuento de Byron Bonilla en el 90′ y sacaron un triunfo vital.

“A pesar de que nos empataron y nos quedamos con menos jugadores por las rojas, nos repusimos y felicito mucho al grupo. Hay muchos líderes en el camerino, los jóvenes nos aportan mucho y nos quedan dos finales que debemos de jugar a muerte para lograr lo que queremos”, dijo Saborío.

Ficha del juego:

- San Carlos: 3

Titulares: José D. Contreras, Carlos Martínez, Erick Cabalceta, Juan L. Pérez, Yosel Piedra, Jefry Valverde, Christian Martínez, Wílmer Azofeifa, Andrey Soto, Yair Jaen y Álvaro Saborío. DT. Douglas Sequeira.

Cambios: Marcos Mena (Jaen, al 57′), Rachid Chirino (Soto, al 60′) y Roberto Córdoba (Azofeifa, al 77′).

- Cartaginés: 2

Titulares: Marco Cubillo, Daniel Chacón, José G. Vargas, Diego Sánchez, José L. Quirós, Mauricio Montero, Ronaldo Araya, Dylan Flores, Jeikel Venegas, Allen Guevara y Marcel Hernández. DT. Géiner Segura.

Cambios: Byron Bonilla (Araya, al 77′), Carlos Barahona (Vargas, al 84′) y Arturo Campos (Montero, al 86′).

Goles: 1-0 (49′): Pérez (Azofeifa). 1-1 (64′): Hernández (Araya). 2-1 (74′): Chirino (Contreras). 3-1 (82): Saborío (penal). 3-2 (90′): Bonilla (Venegas). Rojas: Valverde (53′) y Mena (85′). Árbitros: Benjamín Pineda con Emanuel Alvarado, José Montes y Géiner Zúñiga. Estadio: Carlos Ugalde, 6 p. m.