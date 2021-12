La furia de Johan Venegas con gestos ofensivos acarreó consecuencias para Alajuelense

Alajuelense perdió a Johan Venegas para el juego del domingo y si avanza a la final tampoco contará con él. (Rafael Pacheco Granados)

Johan Venegas incurrió en una reacción que acarreó consecuencias. Los constantes insultos que recibió durante todo el partido de ida de la semifinal entre Santos y Alajuelense en el Estadio Ebal Rodríguez lo sacaron de quicio.

La Liga iba perdiendo por 3 a 1 y ya en tiempo de reposición fue el encargado de anotar el tanto (3 a 2) que metió a los rojinegros de lleno en la pelea por el pase a la final del Apertura 2021 de la Liga Promerica.

Johan Venegas anotó, pero perdió la cabeza y se fue a desquitarse de quienes se encargaron de quitarle la paz durante todo el encuentro.

La furia lo llevó a protagonizar algunos gestos ofensivos y lanzar ciertos gritos considerados insultos en contra de unos cuantos aficionados que reprochaban su accionar.

Venegas se olvidó de celebrar con sus compañeros y con una mirada inquisidora le reclamó a la grada una y otra vez antes que el árbitro diera por terminado el compromiso.

“A nadie le gusta que le falten el respeto, creo que el respeto debe imperar ante todo. Si usted quiere criticar el nivel, puede hacerlo, puede criticar al jugador. Hasta el día de hoy me he entregado por la Liga y tampoco voy a dejar..., no de parte de todos, sino de algunos individuos que llegaron a faltarme el respeto y a mi mamá, a mi familia, y no lo voy a permitir y si tengo que defenderme lo voy a hacer”, dijo Venegas en Tigo Sports.

La reacción del futbolista de Alajuelense está contemplada en el artículo 38 del Reglamento Disciplinario como una falta muy grave dentro de un partido de fútbol.

“Será sancionado con una suspensión de tres a cuatro partidos y una multa de ciento setenta y cinco mil colones por insultar, provocar, ofender o amenazar o utilizar lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza contra oficiales y oficiales de partido, así como a miembros de la Cruz Roja o grupo de apoyo análogo o a la Autoridad Pública, personal de prensa, comunicadores, o empresas de comunicación debidamente acreditados, aficionados o público en general”, versa en dicho artículo.

Todo hacía indicar que la furia de Venegas le acarrearía consecuencias, tal y como lo determinó el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol).

“Al jugador Johan Venegas Ulloa de la Liga Deportiva Alajuelense tres partidos de suspensión y una multa de ₡175.000 de conformidad con el artículo 38 inciso 1, por ser culpable de utilizar gestos ofensivos en contra de la afición presente en el estadio”, detalla el comunicado con las sanciones tras los partidos de ida de las semifinales.

Fue la única sanción recibida por los rojinegros; mientras que el Santos de Guápiles se libró de aparecer en la lista de castigos.

¿Pero qué fue lo que pasó ahí? La Nación contactó al periodista Gerardo Zeledón, quien estuvo presente en esa gradería como un aficionado más que compró su boleto y contó qué fue lo que ocurrió.

“Con Johan se metió mucha gente, no precisamente el muchacho de barba, porque él estaba apoyando al principio y estaba a dos gradas de donde yo me encontraba. Había otros aficionados santistas que a mí me parece que eran saprissistas por todo lo que gritaban: ‘Johan muerto de hambre’, ‘Johan me c... en tu madre’, ¿Johan de dónde agarraste la plata?’, ‘Johan maldito’... Y todo eso no venía el muchacho con el que Johan tuvo el problema al final”, relató el comunicador.

Dijo que había otros dos aficionados que en cada gol del Santos la emprendían contra Venegas, máxime que él estaba jugando por ese sector.

“Esos aficionados del Santos le gritaban entre otras cosas: ‘Johan eso es para vos’; mientras que con el del problema nada, él estaba tranquilo. Como es menos gente, uno escucha más cosas”, relató.

Ya corría el tiempo de reposición y el nivel actual de Johan Venegas no es el mejor, pero consiguió ese gol agónico que revivió a Alajuelense en la serie y ese tanto lo llevó a perder la cabeza.

“Cuando el partido iba 3 a 1, ese muchacho en el minuto 80 empieza a meterse con Johan, a meterse con Marcel, a decir un montón de cosas, se exaspera y en el gol Venegas llega y vuelve a ver hacia la gradería, se queda como buscando, porque en sí él no sabía quiénes le gritaron y donde Johan hace los ademanes, ese muchacho enardecido se iba a brincar la malla”, describió Zeledón, cuyo relato completo lo puede leer aquí.

En la otra serie, Herediano recibió una multa de ₡200.000 de conformidad con el artículo 41 inciso 1 del Reglamento Disciplinario, ya que cinco personas o más fueron sancionadas con medidas disciplinarias por el cuarteto arbitral por quinta ocasión en la temporada.

Mientras que Saprissa tendrá que desembolsar ₡1,5 millones, de conformidad con el artículo 54 por faltas graves inciso 12, ya que por cuarta ocasión en la temporada se dieron celebraciones con abrazos por parte de jugadores u oficiales del club.

El caso de David Guzmán, señalado por muchos por fingir una falta, no tuvo sanción. En horas de la mañana, los morados difundieron un parte médico, en el que se señala que el futbolista sufrió un trauma craneoencefálico al golpearse con el hombro de Gerson Torres, a quien Cristian Rodríguez le mostró la roja, pero después de unos minutos, se la quitó.