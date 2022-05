La frustración y el enojo se apoderaron de Géiner Segura ante los ‘horrores’ del Cartaginés

La cara de Géiner Segura, técnico de Cartaginés, habla por él y no hacía falta interpretar lo que pasaba por su mente al finalizar el juego en el que Cartaginés cayó 3 a 2 ante San Carlos, en el Carlos Ugalde: frustración, furia e incertidumbre.

Esta descripción hasta se queda corta y así lo recalcó el técnico cuando tuvo que armarse de paciencia y explicar por qué su equipo cayó en un juego que era crucial, pero cometieron dos fallos de club de canchas abiertas y pese a terminar con dos hombres más, no pudieron con los Toros del Norte. Segura lo tiene claro, fueron horrores, pero el problema es que ahora ven comprometida la clasificación a las semifinales y a falta de dos fechas, las dudas llenan la cabeza de los centenarios.

¿Qué explicaciones tiene de la derrota de Cartaginés ante San Carlos?

Estoy sumamente molesto y me duele demasiado la derrota, creo que en el fútbol moderno no se puede regalar un partido como lo hicimos. Sé que San Carlos ha cambiado mucho su estilo de juego y su modelo, pero con un hombre menos, que de un saque del portero nos anoten y que en otro pelotazo cometamos un penal, pues con muy poco nos ganaron. No fueron errores los que cometimos, sino que fueron horrores y en el fútbol grande no pueden pasar.

”Les dije a los muchachos que dependemos de nosotros y estamos en zona de clasificación, pero no podemos llegar a cometer este tipo de errores si clasificamos, porque sino vamos a ser un participante más en esas instancias, si es que nos metemos. Con este tipo de goles que recibimos no vamos a trascender”.

Géiner Segura, técnico de Cartaginés, ha tenido a los brumosos en zona de clasificación a lo largo de todo el Clausura 2022, pero puede quedar fuera en las últimas dos jornadas. (JOHN DURAN)

¿Hay jugadores que le quedan debiendo a Cartaginés en este tipo de partidos?

No digo que debiendo, creo que simplemente debemos darnos cuenta lo que nos estamos jugando, porque sería muy radical castigar a mis jugadores cuando en determinados encuentros han tenido la personalidad necesaria. Somos seres humanos, todos cometemos errores, pero es que el tipo de goles que nos hizo San Carlos no se pueden permitir, porque con muy poco esfuerzo nos anotaron, no les costó y fue muy fácil.

Habla de aprender de los errores, pero no hay tiempo para nada, ¿es un exceso de confianza, porque el futbolista sabe lo que se está jugando?

Con el poco tiempo que tenemos entre partido y partido hacemos mucho análisis de video. Paramos el equipo, hacemos un espejo y le mostramos al equipo lo que se puede presentar. Cuando estábamos 11 contra 11 el partido era muy parejo en lo táctico y en el partido como tal, pero cuando le expulsan un jugador al rival como que mi equipo creyó que ya se podían descuidar muchos aspectos que teníamos bien referenciados.

¿Cómo analiza el cierre de Cartaginés a falta de dos fechas, Guanacasteca y Jicaral?

Lo más importante es que dependemos de nosotros. Vamos a ir partido a partido, nos ocupamos de clasificar, que es nuestro primer objetivo y luego pensaremos en Jicaral. El siguiente juego es en casa ante Guanacasteca y luego veremos.

¿Qué hacer para reponerse luego de un golpe tan fuerte y sabiendo que el miércoles ya tiene otro partido clave?

Salgo molesto porque tengo que hacerle saber a mis jugadores lo que nos estamos jugando. Si vamos 1 a 1 en un partido de este tipo, la atención debe ser total. Los jugadores también salen bravos porque un partido no se puede perder con tan poco, el rival tiene que hacer muchísimo más para ganarnos, pero ante San Carlos regalamos el juego, pese a que no le quito méritos a mi adversario.

”Toca levantar cabeza, nos jugamos una final más y hay que seguir hasta el final. Nosotros trabajamos mucho y siempre tratamos de corregir”.