Además, dijo: “A la reunión del lunes fue el gerente y me enteré porque él me pasó un mensaje, me había mandado muchos durante el día y no había tenido tiempo de leerlos. Estoy consumido totalmente en el trabajo, en todo lo que es la organización del Hospital de Guápiles, en todo lo que es la coordinación operativa del cantón de Pococí por parte del Ministerio de Salud y de la Comisión Municipal y por lo tanto yo no tenía tiempo de leer mensajes de fútbol, porque en este momento solo me interesa la salud, es la prioridad”.