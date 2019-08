“Es parte de, hay que entender que es fútbol, a veces hay días buenos, a veces hay días malos, pero yo me preparo para hacer las cosas bien. La confianza es la base para seguir jugando. Al principio tuve oportunidades, no me fue tan bien y eso le quita puntos a uno, pero el día a día y los entrenamientos me ayudaron y esperemos que todo siga saliendo de la mejor manera mientras pasan los partidos”, comentó Jhamir.