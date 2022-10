La final tiene desvelado y con ojeras a Jeaustin Campos

Jeaustin Campos, técnico de Saprissa, aseguró que los días previos a la final contra Herediano “no se los deseo a nadie”.

El técnico saprissista habló de lo que vive, reconoció estar desvelado y opinó: “Estas ojeras no me salieron por nada”.

A Jeaustin le cuesta dormir, sueña con el partido una y otra vez, se despierta y piensa en lo que podría pasar el domingo cuando se inicie el primer compromiso entre morados y florenses.

“Me levanto a las 4 a. m. pensando en el partido”, indicó el timonel tibaseño, quien añadió sentir mucha ansiedad y en ocasiones la adrenalina se dispara.

“Uno se hace más susceptible, el ambiente es más tenso y a veces se vuelve difícil para el entorno, para los que me rodean”, señaló Jeaustin.

"Uno no duerme y hay un desgaste físico notable", dijo Jeaustin Campos, técnico de Saprissa, sobre los días que vive previo a la final. (Albert Marín)

El estratega destacó que a veces piensa qué hago aquí, mejor si tuviera otra profesión, pero no reniega, no se queja.

“Cuando uno está aquí dice, muchacho, mejor hubiera sido gerente de banco o algo así, pero cuando se está fuera de esto uno dice denme cualquier equipo y voy feliz de la vida”.

Jeaustin manifestó que piensa en la responsabilidad y en tomar las mejores decisiones de cara a los encuentros de la final.

“Estos días previos no se los deseo a nadie, sobre todo por el peso de uno como profesional en tratar de equivocarse lo menos posible. Uno siente gorilas en la espalda, contracturas para arriba y para abajo. Uno no duerme y hay un desgaste físico notable, pero cuando no lo tenés lo necesitas, genera adicción estar en esto”.

Pero más allá de la tensión, dolores de estómago y no conciliar el sueño, Jeaustin Campos reconoció que ser técnico y estar en la final no lo cambia por nada.

“Que privilegio tenemos Hernán (Medford) y yo de estar en estas circunstancias. Cuántos entrenadores y equipos desearían estar aquí donde estamos con esta tensión, sin comer, con mal de estómago y todas las cosas que se vienen y darle gracias a Dios, porque es producto del trabajo de ambos y la labor de los muchachos que nos ayudan. Es un privilegio que Dios nos da y hay que aprovecharlo”.

Jeaustin vive días y horas atípicas, pero espera que todas esas desveladas le tengan una gran recompensa: celebrar el título 37 con Saprissa.