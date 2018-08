“Paulo conversó conmigo, me habló de las entradas a destiempo, de las amarillas y los reclamos, que es algo que debo mejorar. Tengo que seguir trabajando en esto, porque dentro de la cancha me convierto y peleo por lo mío, no quiero que me quiten nada. Estoy jugando de contención, acompañado con dos jugadores que son casi creativos, así que debo resguardar más a la defensiva y acomodarlos a ellos”, señaló el mediocampista.